Teatr i kino w Janowie

Fot. archiwum

W artystycznej wiosce Janowo praca wre. Efektem tej pracy jest ciekawa oferta dla miłośników teatru i kina. Oto dwa wydarzenia, na które warto wybrać się do Janowa, zaledwie parę kilometrów od przegrzanego i zatłoczonego Rewala.

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Wtorek, 21 lipca 2026, 17:00, „Krawiec Niteczka” – Teatr Malutki

Spektakl w oparciu o opowiadanie Kornela Makuszyńskiego. To historia dzielnego krawca, który po wielu fascynujących przygodach dociera do Pacanowa i ratuje miasteczko przed potopem, zaszywając dziurę w niebie. Po tak bohaterskim czynie zostaje królem Pacanowa i mężem pięknej królewny. To monodram powstały w oparciu o techniki teatru lalek. Skrzy się dowcipem i ciekawymi rozwiązaniami inscenizacyjnymi. Jest pochwałą przyjaźni i wytrwałego dążenia do celu, trwa ok. 50 min i znakomicie bawi widzów w każdym wieku, choć adresowany jest do widowni dziecięcej.

Wtorek, 21 lipca 2026, 20:15, Kinoterapia – Tomasz Raczek

Idąc do kina, zakładamy, że wszyscy widzowie obejrzą ten sam film. Że w tym samym stopniu poznają fabułę, szczegóły gry aktorskiej czy zamierzenie reżysera. Tymczasem wcale tak nie jest! Tyle mamy z filmu, ile w nim zauważymy. Kinoterapia jest moim pomysłem na to, jak z oglądania filmów – co wszyscy przecież uwielbiamy – uczynić narzędzie, które sprawi, że nasze życie stanie się lepsze, bogatsze, bardziej satysfakcjonujące. Chcę namówić widzów do tego, by nie kojarzyć kina tylko z rozrywką lub sztuką, ale żeby dostrzec w nim także ogromne możliwości, jakie daje nam w procesie poznawania siebie.

(n)

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