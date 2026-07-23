Co się dzieje w Janowie?

Fot. archiwum

W wiosce artystycznej Janowo koło Rewala cały czas coś się dzieje. I nie chodzi wcale o to, że trawa rośnie czy, że… owoce dojrzewają. Co chwilę przybywa tu jakaś gwiazda estrady, kabaretu czy teatru. Oto czym uraczy was w czwartek organizator artystycznego lata w Janowie:

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Królewna Pętelka – Teatr Malutki

Czwartek, 23 lipca 2026, 17.00

Pomysłowy, familijny monodram zrealizowany w technikach teatru lalek. W klimatycznej scenografii starego strychu, pośród staroci, kryją się bohaterowie opowieści i rozgrywają się ich niezwykłe przygody. Opowieść o Królewnie, która opuściła swoje Przytulne Królestwo i wyruszyła w świat, niesie ze sobą niejedno przesłanie, przede wszystkim to, że jeśli się czegoś bardzo chce, to nie ma rzeczy niemożliwych! Królewna Pętelka wędrowała w poszukiwaniu Wielkiej Przygody wyposażona na drogę w niezwykłe podarunki o wyjątkowej mocy. Jak ich użyła, w czym jej pomogły i czy przeżyła wielką przygodę, dowiecie się oglądając spektakl. Spektakl przeznaczony dla widzów od lat 4.

Przeboje polskiego rocka lat 80.

– Latające Talerze

Czwartek, 23 lipca 2026, 20.15

Podczas jednego koncertu można będzie usłyszeć najważniejsze protest songi takich artystów jak: Lech Janerka, Grzegorz Ciechowski, Perfect, Sztywny Pal Azji, Republika, Tilt, T.Love i wielu innych. Traktujące o wolności, sytuacji politycznej, prawach jednostki, niepodległości i patriotyzmie piosenki stały się przebojami, często na przekór ówczesnej władzy. Do dziś są aktualne, będąc jednocześnie prawdziwymi dowodami zaangażowania artystów i kilku pokoleń fanów w walkę o te ważne dla każdego wartości.

(n)

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