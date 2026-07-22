Do Janowa jedziemy? Czas artystycznych żniw

Fot. archiwum

Wioska artystyczna Janowo, zagubiona wśród nadmorskich pól i lasów, przyciąga miłośników sztuki przez całe lato. Czas na kabaret, może niezbyt wyszukany…, ale w pewnych kręgach bardzo ceniony. Już dziś kolejna dawka rozrywki dla amatorów niewybrednego humoru rodem z postkomunistycznej Polski. Trąci myszką i polityką? No cóż, takie czasy…

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Środa, 22 lipca 2026, 20:15, Radio Wolny Budapeszt – program komediowy Krzysztofa Skiby

Skiba, znany z pisania przebojów dla zespołu Big Cyc i udawania gwiazdy rocka, od ponad sześciu lat – ku przerażeniu własnego psychoanalityka – występuje ze swoim programem komediowym w stylu Stand Up Comedy. W nowym programie nawiązuje nie tylko do aktualnych wydarzeń, wpadek i skandali, ale także do własnych doświadczeń i przygód scenicznych, których energia komediowa jest w stanie przebić nawet najgłupsze filmiki napompowanych silikonem gwiazd Tik Toka. Program trwa 90 minut i przeznaczony jest wyłącznie dla widzów dorosłych.

(n)

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