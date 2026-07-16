Wioska artystyczna Janowo zaprasza. Królewskie opowieści i kabaret

Bajka Królewskie opowiesci, Teatr 3 Gramy Kultury, Wioska arrtystyczna JanowoFot. archiwum

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, a może gdzieś bardzo blisko, było sobie szczęśliwe królestwo, w którym… nie wszyscy czuli się szczęśliwi. Chociaż słychać było śmiech na królewskim dworze, pewna wróżka nie miała do niego powodów. Jej miłość została odrzucona, tak jak i ona porzuconą się czuła. Pragnęła zemsty za wszelką cenę i na tyle starała się skomplikować życie mieszkańców, żeby królestwo ze szczęśliwego zmieniło się w potwornie nieszczęśliwe. Czy to się udało? Jak zakończyła się ta historia? I czy prawdziwe i szczere uczucie zwyciężyło w tej walce ze złem? Magiczna opowieść o sile miłości, akceptacji i wierze we własne możliwości. Ciekawa historia z zabawnym tekstem dla dużych i małych.

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Królewskie opowieści – Teatr 3 Gramy Kultury, czwartek, 16 lipca 2026, 17:00

Wieczór kabaretowy Andrzeja Poniedzielskiego to niezwykły, pełen humoru koncert, podczas którego usłyszymy zarówno znane, uwielbiane, jak i nowe skecze, żarty i piosenki w wykonaniu mistrza. Niezwykła podróż do poezji pełnej marzeń, tęsknot, miłości i humoru. To inteligentny i zarazem łagodny humor. Osobowość artysty i jego teksty mają wyjątkowy urok.

Wieczór kabaretowy Andrzeja Poniedzielskiego, czwartek, 16 lipca 2026, 20:15

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