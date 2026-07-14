Wioska pełna kultury. Jedziemy do Janowa!

Warto się wybrać do Janowa! Fot. Sylwia Dudek

Kolejne propozycje dla dorosłych i dla dzieci przygotowała Wioska Artystyczna Janowo, mieszcząca się w gminie Karnice, niedaleko Rewala.

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We wtorek 14 lipca, o g. 17 zaprasza na Bajkę improwizowaną O! Impro. To bajka, którą można zobaczyć tylko raz, i na dodatek mieć udział w jej stworzeniu. Spektakl pozwala – zarówno dzieciom, jak i rodzicom – puścić wodze fantazji i stworzyć własną, niepowtarzalną bajkę. Aktorzy odegrają historię, której autorami są dzieci. To właśnie one wykreują bohaterów, a kto wie... może i staną się jej uczestnikami i wraz z aktorami wystąpią na scenie… Zabawa aktywnie zaangażuje nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

Tego samego dnia, o g. 20.15 zaplanowano wyjątkowe połączenie improwizowanej komedii z dreszczykiem emocji Słodko, że aż strach – O! Impro. Spektakl powstał na bazie popularnego formatu „No Exit”, w którym akcja rozgrywa się w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym, bez możliwości zejścia ze sceny któregokolwiek z aktorów. Spotkamy tu bliskich sobie bohaterów, którzy im dłużej pozostają we wskazanej przez publiczność przestrzeni, tym bardziej zaczynają ujawniać swoje prawdziwe twarze. Gdy tajemnice, frustracje i ukryte emocje zaczynają wydostawać się na powierzchnię, komedia stopniowo zamienia się w trzymający w napięciu dreszczowiec. Spektakl jest improwizowany w stu procentach, a komediowo-mrocznego klimatu dopełnia improwizowana na żywo muzyka.

(reg)

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