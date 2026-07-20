Artystyczna orka w Janowie

Po bogatym w wydarzenia artystyczne weekendzie, poniedziałek, 20 lipca 2026 roku zapowiada się spokojniej, co nie oznacza – mniej interesująco. Przed nami bowiem intrygujące przedstawienie – monodram muzyczny „Kalina” Patrycji Zywert-Szypki.

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Monodram muzyczny Patrycji Zywert-Szypki to próba pokazania Kaliny Jędrusik. Jaka była ze swoimi marzeniami, wyobrażeniami o sobie samej, o świecie, o ludziach, ze swoją największą miłością – Stanisławem Dygatem, wreszcie z jej ogromnym talentem aktorskim i wokalnym. I to na pewno nie jest wyścig, to tylko wspomnienie, muśnięcie wiatru, Kalinowego… W Wiosce Artystycznej Janowo będzie można zobaczyć Kalinę znaną i nieznaną, bliską i daleką, zmysłową i purytańską, wielką niemalże diwę i prostą babkę z Gnaszyna.

Poniedziałek, 20 lipca 2026, godz. 20:15

(n)

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