Śpiew, muzyka i taniec w artystycznej wiosce

Wioska Artystyczna Janowo zaprasza do spędzenia wieczoru z kulturą. Znajduje się nieopodal Rewala, warto przejechać kilka kilometrów, by odpocząć od plażowania i dobrze się bawić.

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Poniedziałek, 3 sierpnia, g. 18

Koncert „Cała sala śpiewa z nami” – aktorzy Teatru Nowego w Łodzi. Aktorzy Sceny Impro Teatru Nowego w Łodzi zapraszają na wyjątkowe wakacyjne koncerty w Wiosce Artystycznej Janowo, podczas których wrócą największe muzyczne klasyki – piosenki, które wszyscy znamy i śpiewamy od pierwszych dźwięków. Przygotujcie się na wieczór pełen hitów, wspomnień i świetnej zabawy! Usłyszycie kultowe przeboje polskiej estrady – od romantycznych ballad po energetyczne hity, które rozkręcały każdą imprezę i przez lata podbijały serca słuchaczy. To będzie muzyczna podróż do czasów festiwali i niezapomnianych melodii. A że to repertuar, który każdy zna na pamięć – jeśli przyjdzie Wam ochota, żeby dołączyć do śpiewania, to drzwi będą szeroko otwarte… Teksty piosenek będą dostępne, a każdy głos mile widziany. Ale równie dobrze możecie po prostu zamknąć oczy i dać się ponieść muzyce.

Poniedziałek, 3 sierpnia, 6, g. 20.15

Widowisko muzyczno-taneczne Madrugada Sombra. Co mają ze sobą wspólnego ogniste flamenco i słowiańska muzyka ludowa, folklor Cyganów andaluzyjskich i folklor polski? Artyści projektu Madrugada Sombra połączyli dwie, pozornie odległe od siebie estetyki muzyczne, tworząc nową świeżą jakość, oryginalną muzykę z pogranicza gatunków world music, polskiego folku, flamenco, jazzu i elektroniki.

(reg)

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