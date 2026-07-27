Intensywne prace na polach sztuki

Latem martwy sezon w Janowie to krótkie chwile, kiedy publiczność i artyści śpią lub odpoczywają. Poza tym od czerwca do końca sierpnia trwają tu intensywne prace artystyczne na wielu polach. Oczywiście mamy na myśli pola sztuki. Oto plan prac na poniedziałek i wtorek:

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Poniedziałek, 27 lipca 2026, 20:15, Muzyczny świat Louisa Armstronga – The Dixie Fellows

Na koncercie Warszawskiego Zespółu Jazzu Tradycyjnego usłyszycie znane i lubiane standardy z repertuaru Louisa Armstronga – niewątpliwie najwybitniejszego trębacza i wokalisty jazzowego w historii muzyki. Muzykę Armstronga zagra ceniona warszawska grupa Dixie Fellows, skupiająca znakomitych warszawskich jazzmanów

Wtorek, 28 lipca 2026, 17:00, Emmanuel – Teatr Dobrego Serca

Jak trudno gąsienicom oderwać się od ziemi – wszak tutaj są soczyste listki i własna norka! Do ogrodu przybywa Emmanuel, by przekonać wszystkich, o ile lepiej jest patrzeć w niebo. Uwierzcie w to, że miłość uskrzydla!

Wtorek, 28 lipca 2026, 20:15, Olga Bończyk – „Piosenki z klasą”

Sentymentalna i piękna podróż w czasie, podczas której artystka przeplata swoje wspomnienia z dzieciństwa z anegdotami związanymi z jej zawodową drogą artystyczną. A wszystko to opowiadane jest poprzez starannie dobrane piosenki, które w większości znane są z dawnych lat. Wzruszenie i śmiech przeplatają i sprawiają, że każdy koncert na długo zapada w pamięci słuchaczy. Na program składają się piosenki filmowe, francuskie (w polskich przekładach), polskie przeboje, a także piosenki autorskie.

(n)

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