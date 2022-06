Rośnie nowy most na Regalicy

To jedna z większych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych obecnie na Pomorzu Zachodnim. W czwartek (2 czerwca) przedstawiciele Wód Polskich w Szczecinie i wykonawcy zaprezentowali postęp prac na budowie mostu kolejowego na rzece Regalica w szczecińskich Podjuchach.

– Inwestycja postępuje zgodnie z harmonogramem – powiedział Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – To zadanie spektakularne, jeżeli spojrzymy na to, jak się zmienia krajobraz nad Regalicą, jak i gdy uświadomimy sobie, jak wiele się zmieni w Szczecinie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz standard podróży koleją. To likwidacja wąskiego gardła, które dławiło żeglugę i uniemożliwiało dynamiczne prowadzenie akcji interwencyjnych np. podczas akcji lodołamania.

Zakres robót obejmuje budowę przeprawy w nowym śladzie, w sąsiedztwie dotychczasowej. Nowy most będzie się składać z dwóch stalowych trójprzęsłowych konstrukcji kratownicowych, dla każdego z torów z osobna, posadowionych na wspólnych przyczółkach i filarach. Konstrukcja mostu zostanie wyniesiona 6,2 m powyżej poziomu wysokiej wody. Ze starego obiektu po rozbiórce pozostanie jedynie wpisane do rejestru zabytków zwodzone przęsło wraz z bezpośrednim otoczeniem.

Celem inwestycji jest zwiększenie swobody żeglugi śródlądowej i prowadzenie bez utrudnień akcji lodołamania, przy zapewnieniu ciągłości ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 273. Wartość kontraktu wynosi 282 mln zł. Inwestycja prowadzona jest w w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w formule „buduj”, a finansowana ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej i budżetu państwa. Prace wykonuje Budimex na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz PKP PLK.

– Inwestycja łączy zakres mostowy i kolejowy, ale jednocześnie służy żegludze śródlądowej – podkreślił Sławomir Krekora, dyrektor kontraktu w Budimex SA. – Zrealizowaliśmy budowę podpór nurtowych i przyczółku. Zabudowaliśmy 68 pali o średnicy 150 cm, o łącznej długości 1,3 km. Na ich wypełnienie zużyto ok. 2700 m sześc. betonu​. Powstały ścianki szczelne o łącznej powierzchni blisko 2700 m kw​. Przywrócono do użytkowania nieczynne tory i rozjazdy​. Wybudowano dwa perony tymczasowe​. Przebudowano 17 kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. Trwa wznoszenie budynku nowej nastawni dysponującej „Sj”​. Oczyścliśmy teren z drzew, karpin, niewybuchów​, przygotowaliśmy drogi dojazdowe i place składowe.

(ek)

Fot. Dariusz GORAJSKI