Przeboje Ciechowskiego, Artur Barciś i teatr...

Na muzyczno-teatralną podróż przez największe przeboje Republiki i Obywatela G.C. zaprasza w ten piątek Wioska Artystyczna Janowo (gmina Karnice). A dziś (czwartek), będzie spektakl Baśniowy pokoik, i Show Artura Barcisia.

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Czwartek, 30 lipca 2026, g. 17

Baśniowy pokoik – Teatr Dobrego Serca, czyli propozycja dla dzieci małych i dużych. Baśniowy pokoik, to wielkie marzenie niepoprawnego Pieska, który porzuca rodzinną budę i kochającego Tatę, by zdobyć pierwszą nagrodę na wystawie psów w Mieście Róż. Niestety, róże mają też kolce! Czy Piesek odda swą miskę i obrożę, by móc trochę się pobawić? Czy zamiast „baśniowego pokoiku” zyska pchły na grzbiet? Wszystko skończyłoby się może źle, gdyby nie Biały Kotek idący za nim łapa za łapą. Ale... co na to wszystko powie Tata?! „Baśniowy pokoik” to przypowieść o piesku niepoprawnym i kochającym tacie!

Czwartek, 30 lipca 2026, g. 20.15

Artur Barciś Show. Solowy występ niezwykle lubianego i popularnego aktora. Artysta w sobie właściwy sposób nawiązuje niezwykły kontakt z publicznością, opowiadając anegdoty o swojej zabawnej drodze do aktorstwa. Zaprasza za kulisy teatru i na plan filmowy, opowiadając o tremie, dykcji, różnego rodzaju „sypkach”, czyli aktorskich wpadkach, a także o dowcipach, jakie aktorzy robią sobie na scenie. Wszystko to jest opatrzone w mistrzowski sposób wykonywanymi piosenkami ze słynną „Dykcją” (śpiewaną wraz z publicznością) na czele.

Piątek, 31 lipca 2026, g. 20.15

Ciechowski w lustrze. Muzyczno-teatralna podróż przez największe przeboje Republiki i Obywatela G.C. Dwoje bohaterów mierzy się z pytaniami o tożsamość i autentyczność, a kultowe utwory stają się kluczem do współczesnych refleksji. Czy gdy patrzymy w lustro, wciąż widzimy siebie?

(reg)

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