Janowo zaprasza. Wioska Artystyczna nęci turystów

O g. 20.15 wystąpi Olga Bończyk. Fot. Wioska Artystyczna Janowo

Wioska Artystyczna Janowo (znajdująca się w gminie Karnice, około 7 km od Pobierowa) zaprasza niezależnie od pogody i zapewnia, że nikt nie wyjedzie rozczarowany. Co zobaczymy we wtorek (28 lipca)?

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O g. 17: Emmanuel – Teatr Dobrego Serca

Jak trudno gąsienicom oderwać się od ziemi – wszak tutaj są soczyste listki i własna norka! Do ogrodu przybywa Emmanuel, by przekonać wszystkich, o ile lepiej jest patrzeć w niebo. Uwierzcie w to, że miłość uskrzydla!

O g. 20.15, Olga Bończyk – „Piosenki z klasą”

Sentymentalna i piękna podróż w czasie, podczas której artystka przeplata swoje wspomnienia z dzieciństwa z anegdotami związanymi z jej zawodową drogą artystyczną. A wszystko to opowiadane jest poprzez starannie dobrane piosenki, które w większości znane są z dawnych lat. Wzruszenie i śmiech przeplatają i sprawiają, że każdy koncert na długo zapada w pamięci słuchaczy. Na program składają się piosenki filmowe, francuskie (w polskich przekładach), polskie przeboje, a także piosenki autorskie.

(reg)

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