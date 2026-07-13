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Rodzinne atrakcje w Rewalu i okolicach. Wioska Artystyczna Janowo zaprasza

Data publikacji: 13 lipca 2026 r. 08:32
Ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2026 r. 08:32
Rodzinne atrakcje w Rewalu i okolicach. Wioska Artystyczna Janowo zaprasza
 

Wioska Artystyczna Janowo zaprasza wszystkich wczasowiczów na niezwykle interesujące przedstawienia. Dzieje się codziennie. Zaczęło się w miniony piątek, potrwa do końca wakacji.

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Położona na Wybrzeżu Rewalskim (w odległości 8 kilometrów od Rewala) Wioska Artystyczna Janowo jak co roku zaprasza na lato pełne kultury i sztuki, stanowiąc sprawdzony punkt na mapie dla każdego, kto zastanawia się, co robić w Rewalu nad morzem.

Już w poniedziałek (13 bm.) wyjątkowy spektakl komediowy inspirowany serialami takim jak „The Office”/„Biuro”, „Modern Family”, czy naszym oryginalnym „1670”. Widzowie wskazują miejsce akcji, a następnie śledzą codzienne perypetie niecodziennych bohaterów. Poczet wyrazistych postaci, mieszanka ekscentrycznych charakterów i szereg absurdalnych sytuacji gwarantują doskonałą zabawę i liczne wybuchy śmiechu! Stylizacja na mockument oznacza, że scena przypomina dokumentalne nagranie, gdzie „oko kamery” zbliża się do postaci, które wchodzą w interakcje z widzami komentując swoje decyzje i niekonwencjonalne działania.
Spektakl dla widzów 16+, rozpocznie się w poniedziałek, 13 lipca, o g. 20.15

Twórcy Wioski Artystycznej Janowo przygotowali także liczne propozycje dla osób, które interesują atrakcje dla dzieci w zachodniopomorskiem i planują rodzinny wypoczynek nad morzem. To popołudniowe spektakle dla najmłodszych, które rozpoczynają się we wtorki, czwartki i niedziele o godz. 17:00. W repertuarze znajdzie się interaktywna bajka „Wymyślanka” oraz gościnne występy Teatru Malutki, Teatru Piccolo, Teatru 3 Gramy Kultury i Teatru Dobrego Serca.

Dopełnieniem oferty są warsztaty kreatywne i rozwojowe: kolażu „Wydrzyj się!” Dagmary Appel, zajęcia przyrodniczo-rękodzielnicze „Dzika plastyka” Emilii Twardowskiej, warsztaty makramy Elżbiety Bogacz, warsztaty taneczne Biodanza Małgorzaty Tulwińskiej oraz sesje mis tybetańskich Katarzyny Szymków.

(reg)

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