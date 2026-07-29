Baśniowy pokoik, Michał Fajbusiewicz i Artur Barciś!

997 przypadków z życia Michała Fajbusiewicza można będzie poznać już w środę, 29 bm. Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

Wioska Artystyczna w Janowie (gmina Karnice), nieopodal wybrzeża rewalskiego, na środę i czwartek przygotowała kolejne, warte uwagi propozycje.

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Środa, 29 lipca 2026, g. 20.15

997 przypadków z życia Michała Fajbusiewicza. Spotkanie z dziennikarzem i reżyserem Michałem Fajbusiewiczem. Od 44 lat na telewizyjnych ekranach, autor blisko 200 reportaży i filmów dokumentalnych. Twórca kultowego, emitowanego w TVP Magazynu Kryminalnego "997". Dzięki jego programowi udało się zatrzymać ponad 300 sprawców zbrodni.

Czwartek, 30 lipca 2026, g. 17

Baśniowy pokoik – Teatr Dobrego Serca, czyi propozycja dla dzieci małych i dużych. Baśniowy pokoik, to wielkie marzenie niepoprawnego Pieska, który porzuca rodzinną budę i kochającego Tatę, by zdobyć pierwszą nagrodę na wystawie psów w Mieście Róż. Niestety, róże mają też kolce! Czy Piesek odda swą miskę i obrożę, by móc trochę się pobawić? Czy zamiast „baśniowego pokoiku” zyska pchły na grzbiet? Wszystko skończyłoby się może źle, gdyby nie Biały Kotek idący za nim łapa za łapą. Ale... co na to wszystko powie Tata?! „Baśniowy pokoik” to przypowieść o piesku niepoprawnym i kochającym tacie!

Czwartek, 30 lipca 2026, g. 20.15

Artur Barciś Show. Solowy występ niezwykle lubianego i popularnego aktora. Artysta w sobie właściwy sposób nawiązuje niezwykły kontakt z publicznością, opowiadając anegdoty o swojej zabawnej drodze do aktorstwa. Zaprasza za kulisy teatru i na plan filmowy, opowiadając o tremie, dykcji, różnego rodzaju „sypkach”, czyli aktorskich wpadkach, a także o dowcipach, jakie aktorzy robią sobie na scenie. Wszystko to jest opatrzone w mistrzowski sposób wykonywanymi piosenkami ze słynną „Dykcją” (śpiewaną wraz z publicznością) na czele.

(reg)

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