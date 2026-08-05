Plaża, plaża... a po plaży?

Fot. Sylwia DUDEK

Nad morzem nic się nie dzieje, a pogoda męczy? Rzut beretem od Rewala znajduje się Wioska Artystyczna Janowo, gdzie ciekawych propozycji spędzenia wolnego czasu nie brakuje.

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Środa, 5 sierpnia, g. 18

Koncert „Cała sala śpiewa z nami” - aktorzy Teatru Nowego w Łodzi. Aktorzy Sceny Impro Teatru Nowego w Łodzi zapraszają na wyjątkowe wakacyjne koncerty w Wiosce Artystycznej Janowo, podczas których wrócą największe muzyczne klasyki - piosenki, które wszyscy znamy i śpiewamy od pierwszych dźwięków. Przygotujcie się na wieczór pełen hitów, wspomnień i świetnej zabawy! Usłyszycie kultowe przeboje polskiej estrady - od romantycznych ballad po energetyczne hity. To będzie muzyczna podróż do czasów festiwali i niezapomnianych melodii. A że to repertuar, który każdy zna na pamięć - jeśli przyjdzie Wam ochota, żeby dołączyć do śpiewania, to drzwi będą szeroko otwarte... Teksty piosenek będą dostępne, a każdy głos mile widziany. Można też po prostu zamknąć oczy i dać się ponieść muzyce.

Środa, 5 sierpnia, g. 20.15

Sanatorium dla gwiazd – komedia improwizowana – Scena IMPRO Teatru Nowego w Łodzi. Tu leczy się złamane serca i przerośnięte ego. Gwiazdy filmowe, celebryci i tiktokerzy odpoczywają wśród borowin… i szalonych wydarzeń, które wymyślacie Wy! To komedia, w której kuracjusze robią wszystko, tylko nie to, co zalecił lekarz.

Czwartek, 6 sierpnia, g. 17

Bajka improwizowana – Scena IMPRO Teatru Nowego w Łodzi. Dawno, dawno temu… a może właśnie dzisiaj? W krainie pełnej magii, gadających zwierząt, księżniczek, potworów i superbohaterów wszystko jest możliwe – bo to Ty decydujesz, kto uratuje królestwo i kto potrzebuje pomocy! Nie ma scenariusza, jest za to dużo śmiechu, czarodziejskiego chaosu i fabuł wymyślanych na gorąco. Dzieci uwielbiają naszą bajkę, a do tego same z nami improwizują na scenie!

Czwartek, 6 sierpnia, g. 20.15

Spotkanie literacko-muzyczne. Bożena i Marian Lichtmanowie o słynnej grupie Trubadurzy. W marcu 2025 ukazała się książka Bożeny Lichtman „Mój Trubadur z Kamiennej”. To rodzaj pamiętnika, w którym Bożena Lichtman szczegółowo opisuje wydarzenia z życia swojego i jej męża Mariana, a także całej rodziny. To także pierwsza książka biograficzna, zawierająca nieznane i nigdzie wcześniej nieopisywane fakty z życia Trubadurów, widziane oczami towarzyszki życia jednego z muzyków. Po spotkaniu - recital artysty.

(reg)

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