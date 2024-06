Rekordowe bmw, postrach kierowców, zarobiło na siebie z nawiązką

Kierowcy zapłacili ponad milion złotych za łamanie przepisów. Fot. Artur BAKAJ

O tym, że policja dysponuje nieoznakowanymi radiowozami, wie każdy kierowca. Nie każdy jednak potrafi rozpoznać je na drodze. Dzięki temu drogówka może skutecznie działać w terenie.

W Kołobrzegu postrachem miłośników szybkiej jazdy jest czarne policyjne bmw. Przyłapani przez poruszających się nim funkcjonariuszy amatorzy łamania przepisów drogowych słono za to płacą. W ubiegłym roku partole pełniące służbę we wspomnianym samochodzie, nałożyły na niesfornych kierowców mandaty na łączną kwotę 1 miliona 23 tysięcy złotych. To istny rekord jeśli chodzi o województwa zachodniopomorskie. Kołobrzeskie policyjne bmw pokonało nawet podobne pojazdy ze Szczecina oraz z Koszalina. Nie wiadomo czy cieszyć się z takiego wyniku, czy też się nim martwić. Z pewnością dowodzi on tego, że osoby prowadzące swoje auta po drogach powiatu kołobrzeskiego – ze statystycznego punktu widzenia – do rozważnych nie należą. ©℗

