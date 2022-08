Nie przestrzegają zakazu wchodzenia na głazy na nadmorskim klifie

No i co z tego, że tam łażą? Tym głazom nic przecież nie zrobią, a chcącemu nie dzieje się krzywda.

Polska betonem stoi

2022-08-18 16:50:39

Tragedią to są te głazy za 5 mln zł, które zniszczyły naturę. Erozji by nie było w Pogorzelixy, gdyby w latach 2009-2015 tak samo nie zagłazowano sąsiednich brzegów rewalskich. Kogo to obchodzi....