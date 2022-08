Można zwiedzać filharmonię. Po angielsku, niemiecku lub po polsku

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie to nie tylko miejsce pełne doskonałej muzyki. To także piękny budynek doceniony w wielu konkursach architektonicznych. Na pewno warto do niej zabrać gości odwiedzających Szczecin, także zagranicznych nie tylko na koncert, ale też zwiedzanie tego wyjątkowego obiektu. Organizowane jest regularnie i prowadzone w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Zwiedzanie Filharmonii odbywa się w wybrane piątki. O godzinie 14.00 można zwiedzić Filharmonię w języku angielskim bądź niemieckim, a o 15.00 w języku polskim. Każda tura zwiedzania trwa około 45 minut. Rozpoczyna się w holu Filharmonii i prowadzi przez salę kameralną, gdzie wyświetlany jest film, poprzez Galerię Poziom 4., salę symfoniczną, Galerię przy Cerkwi, aż do sklepu z pamiątkami i wydawnictwami.

Bilety na zwiedzanie, za 5 zł od osoby, można kupić przez stronę internetową tej instytucji do godziny przed rozpoczęciem, a bezpośrednio przed zwiedzaniem w kasie (jeśli bilety są jeszcze dostępne). Liczba biletów jest ograniczona. Filharmonia zastrzega sobie prawo do odwołania zwiedzania z powodu braku dostępności przestrzeni.

(sag)