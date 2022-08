Kino nad Stawem Brodowskim

Czwartek to kolejna okazja, by skorzystać z oferty darmowego kina, i to na świeżym powietrzu. Kolejny seans w ramach cyklu „Kino na leżakach" odbędzie się dziś (czwartek) nad Stawem Brodowskim.

Projekcja rozpocznie się o godzinie 21. Będzie można obejrzeć amerykańską produkcję „Patch Adams" z Robinem Williamsem w roli głównej. Film opowiada o tytułowym Patchu, który po nieudanej próbie samobójczej zakończonej pobytem w szpitalu psychiatrycznym postanawia zostać lekarzem. Niekonwencjonalne podejście do zawodu przysparza mu tyle samo przyjaciół, co wrogów.



- Podczas seansu zapewniamy 100 leżaków oraz koce. Wstęp jest oczywiście bezpłatny, a w razie deszczu gwarantujemy uczestnikom przeciwdeszczowe peleryny - zapewnia Andrzej Kus, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - Jednocześnie szykujemy się do kolejnych seansów, które odbędą się w różnych dzielnicach Szczecina.

W ramach cyklu zaplanowano jeszcze podobne atrakcje 11 sierpnia o godz. 21 na polanie sportowej na Skolwinie, przy ul. Orłowskiej, gdzie zostanie wyświetlony amerykańsko-francuski film „Iluzja" z 2013r., 25 sierpnia o godz. 21 na Wyspie Grodzkiej („Mój przyjaciel Hachiko" USA, Wielka Brytania, 2009r.), 1 września o 20.30 na terenie boiska do koszykówki na os. Kasztanowym („Szkoła życia", USA, 2013r.) oraz 8 września o godz. 20.30 na pl. Jakuba Wujka („Narodziny gwiazdy", USA, 2018r.).

