Kino na deptaku. Leżaki, koce, prażona kukurydza

W czwartek (21 lipca) na deptaku Bogusława w Szczecinie, na kinowym ekranie, można zobaczyć amerykańską produkcję z 2018 roku – Green Book. Start filmu zaplanowany jest na godzinę 21.30.

Ekran kinowy ustawiony zostanie na samym środku deptaku, przed nim leżaki dla widzów. Będą też koce i prażona kukurydza.

Green Book to film produkcji amerykańskiej. Opowiada o drobnym cwaniaczku z Bronksu, który został szoferem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer. Razem wyruszyli na wielotygodniowe tournée. Film otrzymał wiele nagród, w tym trzy najważniejsze – Oscary. W roli głównej wystąpił m.in. Viggo Mortensen.

To kolejny pokaz kinowy na leżakach. Wcześniej „objazdowe kino” odwiedziło m.in. Pomorzany, Gumieńce czy Park Chopina. W lipcu, sierpniu i wrześniu kolejne seanse: 26 lipca - godz. 21.30 - Wyspa Grodzka - Last Vegas (USA, 2013), 28 lipca - godz. 21.30 - Psie pole przy ul. Zawadzkiego - Najlepszy (Polska, 2017), 4 sierpnia - godz. 21 - Staw Brodowski - Patch Adams (USA, 1998), 11 sierpnia - godz. 21- polana sportowa na Skolwinie, przy ul. Orłowskiej - Iluzja (Francja/USA, 2013), 25 sierpnia - godz. 21 - Wyspa Grodzka - Mój przyjaciel Hachiko (USA, Wielka Brytania, 2009), 1 września - godz. 20.30 - Osiedle Kasztanowe/ boisko do koszykówki - Szkoła życia (USA, 2013), 8 września - godz. 20.30 - Plac Jakuba Wujka - Narodziny gwiazdy (USA, 2018). (K)