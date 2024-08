Janowo zaprasza. Bajka wymyśla się na poczekaniu

Fot. Janowo

Wioska artystyczna Janowo zaprasza 28 sierpnia (g. 17.) na „Wymyślankę” czyli bajkę improwizowaną. Jest to spektakl dla dzieci od 3 do 10 lat. Improwizowany spektakl, w którym najmłodsi decydują o wszystkim, co zdarzy się na scenie: gdzie potoczy się akcja, w jakie postaci wcielą się aktorzy, jakie będą mieli kostiumy, wreszcie do jak bardzo zaczarowanego świata zabiorą siebie i innych. Dzieci stają się reżyserami, ale mogą też pojawić się na scenie w roli aktorów. Bajka improwizowana to inteligentna rodzinna zabawa w teatr na dwóch poziomach: dla rodzica i dla dziecka. To podróż w głąb wyobraźni, znakomita odskocznia od codzienności i gwarantowany relaks.