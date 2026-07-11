Jedziemy do Janowa! Wioska Artystyczna zaprasza

Recitalem kabaretowym Artura Andrusa oraz wernisażem wystawy malarstwa Adama Kozika, Wioska Artystyczna Janowo zainaugurowała w piątek, 10 lipca, dziewiąty sezon działalności.

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Od tego momentu, aż do 29 sierpnia, w Janowie zaplanowano bogaty program artystyczny. Szukający pomysłu na ciekawy koncert w Rewalu i okolicach lub spektakle teatralne nad morzem znajdą tu ponad 90 wydarzeń, w tym monodramy, recitale, warsztaty i spotkania autorskie.

Położona na Wybrzeżu Rewalskim (w odległości 8 kilometrów od Rewala) Wioska Artystyczna Janowo jak co roku zaprasza na lato pełne kultury i sztuki, stanowiąc sprawdzony punkt na mapie dla każdego, kto zastanawia się, co robić w Rewalu nad morzem. W programie wieczornym widzowie będą mogli zobaczyć uznanych twórców scenicznych. Oprócz wspomnianego już Artura Andrusa w Janowie pojawią się m.in. Andrzej Poniedzielski z programem satyryczno-kabaretowym, Olga Bończyk z recitalem „Piosenki z klasą”, a także Grażyna Łobaszewska i Adam Nowak z zespołem Ajagore w projekcie „Piosenki o ludziach z duszą”.

Muzycznych wrażeń dostarczą również śpiewaczka operowa Grażyna Brodzińska, duet „Sinatra Projekt” (Łukasz Mazurek i saksofonista Marcin Kajper), kwartet jazzowy Dukha z projektem filmowo-muzycznym „Mongolska Pieśń” oraz zespół Madrugada Sombra łączący flamenco z folkiem.

Ważnym filarem janowskiej sceny pozostają spektakle improwizowane, które w tym roku zostaną zaprezentowane przez trzy niezależne zespoły. Wszystkie spektakle improwizowane powstają na żywo, bez scenariusza, a o biegu wydarzeń i rolach aktorów decyduje publiczność. Harmonogram letnich występów prezentuje się następująco:

11 – 15 lipca: Scenę przejmą aktorzy grupy O! impro.

2 – 14 sierpnia: O komediowe wieczory zadba Scena IMPRO Teatru Nowego w Łodzi.

15 – 28 sierpnia: Gospodarzami w Janowie będą improwizatorzy z Teatru Komedii Impro w Łodzi.

(reg)

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