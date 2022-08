Fotokonkurs dla każdego. Osiedle w obiektywie

Do udziału w konkursie fotograficznym, którego tematyka dotyczy osiedla Zawadzkiego-Klonowica, jednej z wielkich szczecińskich sypialni naznaczonej w swym krajobrazie wieżowcami i czworobokami 4-piętrowych bloków z wielkiej płyty, zachęca miejscowa rada osiedla.

Prace można nadsyłać do 15 sierpnia. Konkurs adresowany jest do każdego mieszkańca Szczecina, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat i powyżej 16 lat. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę fotograficzną własnego autorstwa.

– Technika wykonania zdjęć jest dowolna – ale jako że prace chcemy wydrukować i pokazać mieszkańcom, ważne, żeby były w proporcjach obrazu 3:2 i rozdzielczości 300 dpi – informuje Przemysław Szymański, przewodniczący Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica, która jest organizatorem konkursu.

Prace należy przesłać drogą elektroniczną w formacie JPG na adres e-mailowy: rada@zawadzkiego.osiedla.szczecin.pl. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, która dostępna jest i do pobrania wraz z regulaminem konkursu na fb organizatora.

Rozstrzygnięcie fotokonkursu odbędzie się do 31 sierpnia, a ufundowane w nim nagrody będą identyczne dla obu kategorii wiekowych: za pierwsze miejsce – bon o wartości 300 zł, za drugie miejsce – bon o wartości 150 zł i za trzecie miejsce – bon o wartości 50 zł. Wszystkie bony będą do wykorzystania w osiedlowej księgarni Mandala, której siedziba znajduje się na ryneczku spółki Szafera przy ul. Zawadzkiego.

(M)