Bezpiecznie na dwóch kółkach

W czasie wakacji wielu z nas chętnie korzysta z rowerów. Sprzyja temu pogoda, zachęca coraz szersza infrastruktura drogowa. A poza tym rower to dobra dawka ruchu i sposób na sprawne przemieszczanie się w godzinach szczytu. By jazda była przyjemnością, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa.

Rower do każdej jazdy powinien być odpowiednio przygotowany oraz wyposażony.

– Z przodu musi znajdować się co najmniej jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej, które może być migające – przypomina sierż. sztab. Natalia Misiewicz z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. – Z tyłu powinno znajdować się odblaskowe światło barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne również barwy czerwonej, które może być migające. Bardzo ważne jest to, aby w rowerze był co najmniej jeden sprawnie działający hamulec. Powinniśmy przed jazdą rowerem sprawdzić, czy mamy sprawnie działający dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

Podróżując rowerem, warto pamiętać, żeby założyć kask ochronny na głowę oraz mieć na sobie elementy odblaskowe w postaci opaski, kamizelki lub odzieży.

Rowerzystów, podobnie jak wszystkich innych użytkowników dróg, mają na oku policjanci szczecińskiej drogówki. Dla bezpieczeństwa cyklistów ostatnio rozdawali im lampki rowerowe oraz opaski odblaskowe.

(K)