Nowa ścieżka dla cyklistów w Szczecinie

Jest chętny na budowę nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Papieża Pawła VI w Szczecinie. Jeśli znajdą się środki na realizację zadania, to jeszcze w tym roku rowerzyści zyskają kolejny odcinek drogi, a tym samym włączenie w istniejące już w tej okolicy szlaki. Czy cykliści będą mieli powody do zadowolenia, zależy od tego, czy miasto wysupła więcej pieniędzy, niż wcześniej planowało.

Prace mają polegać nie tylko na urządzeniu samej ścieżki, ale także przebudowie chodników i zjazdów na całej długości ulicy między skrzyżowaniami z ul. Juliusza Słowackiego i Bohdana Zaleskiego a ul. Niemierzyńską. Projekt zakłada jej lokalizację w pasie pobocza od strony zabudowań Kurii Metropolitalnej aArchidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego. Do wykonawcy będzie także należała przebudowa i regulacja kolidującego uzbrojenia i wprowadzenie tam stałej organizacji ruchu.

Urządzenie drogi rowerowej będzie oznaczało również ingerencję w drzewostan. Niektóre z rosnących tam okazów czeka wycinka, a młodsze nasadzenia, kolidujące z inwestycją, zostaną przesadzone w inne miejsce.

W przetargu ogłoszonym na to zadanie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zgłosiła się tylko jedna firma, Strabag, która zaoferowała swoje usługi za kwotę 1 441 667,97 zł. Na realizację zadania zaplanowano 1 188 161, 98 zł. Trwa weryfikacja dokumentacji i możliwości finansowych miasta, by domknąć wyższy, niż zakładano do tej pory, budżet na to zlecenie.

Jeśli dodatkowe środki zostaną zabezpieczone i dojdzie do zawarcia umowy, to spółka Strabag będzie miała 4 miesiące na wykonanie zamówienia.

(M)