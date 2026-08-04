Azymut na Janowo

Jakie propozycje na wtorek dla wypoczywających nad Bałtykiem i nie tylko, ma wioska Artystyczna Janowo (gmina Karnice)?

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4 sierpnia, g. 17

Bajka improwizowana – Scena IMPRO Teatru Nowego w Łodzi. Dawno, dawno temu… a może właśnie dzisiaj? W krainie pełnej magii, gadających zwierząt, księżniczek, potworów i superbohaterów wszystko jest możliwe – bo to Ty decydujesz, kto uratuje królestwo i kto potrzebuje pomocy! Tu nie ma scenariusza, jest za to dużo śmiechu, czarodziejskiego chaosu i fabuł wymyślanych na gorąco. Dzieci uwielbiają naszą bajkę, a do tego same z nami improwizują na scenie!

4 sierpnia, g. 20.15

Wieczór komedii improwizowanej – Scena IMPRO Teatru Nowego w Łodzi. Bez scenariusza, bez granic, bez opamiętania – za to z pełnym zaangażowaniem, spontanicznością i humorem, który powstaje na Waszych oczach. Rzuć hasło, wymyśl postać, podpowiedz miejsce – resztą zajmą się aktorzy. I zrobią z tego komedię!

Warto zobaczyć!

(reg)

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