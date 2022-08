A może deskorolka?

Wakacje to dobry czas na rozpoczęcie przygody z deskorolką. Ostatnio wprawdzie na skateparkach widzimy więcej amatorów jazdy na hulajnodze, ale dla niektórych może to być wstęp do innej dyscypliny związanej z pokonywaniem przeszkód zbudowanych na tego rodzaju obiektach. Można jeździć wyłącznie rekreacyjnie, a można też bardziej profesjonalnie – ze wsparciem instruktorów. Można na deskorolce, hulajnodze, rowerze… Najważniejsze, to mieć z tego radość.

W Szczecinie i okolicach deskorolkarze wsparcie w rozwijaniu swoich umiejętności mogą znaleźć w Stowarzyszeniu Sportowym SWITCH. Najlepiej spróbować jeszcze w lecie. I to nie tylko dlatego, że w tym okresie być może niektórym łatwiej o czas wolny.

– Deskorolka wymaga suchej nawierzchni, jesienią i zimą o to trudniej – mówi Bartosz Leonowicz, prezes Stowarzyszenia Sportowego SWITCH. – No i wiadomo, że przyjemniej się jeździ, kiedy świeci słońce. Deskorolka przecież narodziła się w miejscu, gdzie słońce świeci cały rok, czyli w Kalifornii w USA.

SWITCH do swojej szkółki przyjmuje już dzieci 6-letnie (bywa że nawet nieco młodsze). Oczywiście dołączyć też mogą osoby starsze. Na początku trafiają do grupy początkującej (stosownie do wieku).

– W niej poznają podstawy deskorolki, czyli poruszania się: zawracanie, skręcanie, hamowanie i podstawy bezpiecznej jazdy, bezpiecznego upadania – wymienia prezes. – Pierwsze wjazdy i zjazdy z przeszkody…

Później mamy poziomy bardziej zaawansowane. A w końcu – klub deskorolkowy.

– W nim już indywidualnie podchodzimy do każdego z zawodników – mówi Bartosz Leonowicz. – Uczą się konkretnych ewolucji i trików.

Nie każdemu musi odpowiadać deskorolka. Niektórzy wybierają np. hulajnogę. To też dobry wybór, jeśli daje radość. Ale hulajnoga może być również dobrym wstępem do jazdy na deskorolce.

– Mamy w klubie osoby, które zaczynały jeździć na hulajnodze – przyznaje prezes. – I widzimy, że one mają lepszą koordynację, mają tę równowagę w jakiś sposób już wyćwiczoną i jest im trochę łatwiej zacząć na desce.

Gdyby ktoś chciał potrenować z instruktorami z Klubu Sportowego SWITCH, może spróbować się skontaktować z nimi przez ich stronę internetową (switch.szczecin.pl) lub przez media społecznościowe. Można też ich często spotkać w strefie skate w Galerii Handlowej Turzyn (na parkingu, poziom B2 – specjalnie wydzielona strefa) lub na Rajskim Dniu w Szczecinie (na ul. Rayskiego) 28 sierpnia. ©℗

Agnieszka SPIRYDOWICZ