W Podjuchach drzewa zastąpi beton

Ps do ekologów

2022-02-09 08:48:33

A ulica Ukośna wam nke przeszkadza? Setki ton wylanego asfaltu plus kolejne setki ton cjodników na drodze, gdzie nikt nie mieszka. Taki kwiatek zafundowano w Podjuchach ponad 10 lat temu, ale nie to nie problem dla ekologów. Dziurawa i "księzycowa" Krzemienna z kostki brukowej to pewnie też problem, no bo po co robić drogę, jak ona taka naturalna- znaczy się ekologiczna bo z kostki. A że zęby można zgubić jadąc tą ulicą, to takie fajne, Wczesno XX wieczny zabytek. Czekam na opinie archeologów 😉