Balansujący Chaplin nową atrakcją Willi Lentza

Balansujący Charlie Chaplin to hołd złożony wielkiemu komikowi. Wykonał go uznany artysta Jerzy "Jotka" Kędziora. Foto: Agata Jankowska

W ogrodzie Willi Lentza w Szczecinie pojawiła się w sobotę 29 lipca nowa rzeźba z cyklu "Ikony Kultury". To "Charlie Chaplin. Rzeźba balansująca" zawieszona na linie kilka metrów nad ziemią. Publiczność mogła tego dnia po raz pierwszy podziwiać instalację oraz spotkać się z jej autorem, Jerzym Kedziorą.

Wydarzenie poprzedził kameralny koncert smyczkowy. Po godzinie 18 rozpoczęło się oficjalne otwarcie z udziałem dyrektor Willi Lentza Jagody Kimber oraz autora rzeźby, Jerzego "Jotki" Kędziory.

- Charlie Chaplin urodził się w 1889 roku, czyli w roku, w którym Willa Lentza została oddana i przekazana właścicielowi, Augustowi Lentzowi - zaznaczyła Jagoda Kimber. - Wybieramy ikony kultury, które mają ogromne znaczenie dla nas i które nie są konieczne historyczne, ale też współczesne.

"Ikony Kultury" to cykl, w którym mieszczą się zarówno artystyczne instalacje w ogrodzie Willi Lentza, jak również koncerty czy spotkania autorskie.

Gości spotkania interesowało przede wszystkim to, w jaki sposób rzeźba zawieszona na linie jest w stanie się na niej utrzymać. Rzeźbiarz odpowiadał w sposób anegdotyczny, nie zdradzając do końca swojej metody.

- Jak się trzyma? Nie trzyma się, po prostu stoi - żartował. - To jest czysta fizyka i muszę zadbać o to, aby utrzymywała tę swoistą równowagę. To jest naturalny kinetyzm i żyje ruchem przyrody.

W trakcie spotkania Jerzy Kędziora opowiadał również anegdoty ku uciesze publiczności. Warto dodać, że rzeźbiarz jest uznanym w Polsce i na świecie artystą. Od lat 80-tych XX wieku tworzył "Portret Polaka czasów transformacji ustrojowej i Solidarności, na który składały się miedzy innymi cykle "Chwiejny", "Zmartwychwstały", "Złamany głos". Od lat 90-tych pracuje nad serią rzeźb i figur "Balansujące", które prezentowane były zarówno w kraju, jak i za granicą. Kędziora jest wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz laureatem prestiżowych konkursów rzeźbiarskich. Rzeźbę Charliego Chaplina zainstalowała w ogrodzie Willi Lentza Fundacja Art & Balance. Pracę Kędziory będzie można zobaczyć do 30 września 2023 r. ©℗

