Znakomity duet – Hania i Dobrawa. Wygraj bilety!

Pierwszy polski duet żeński: Hania Rani – Dobrawa Czocher, który nagrał płytę dla słynnej wytwórni istniejącej ponad 120 lat, czyli „Deutsche Grammophon”, wystąpi 4 października w Szczecinie, w tutejszej filharmonii, o godz. 19. Panie zaprezentują m.in. materiał z płyty, której premiera odbędzie się w połowie przyszłego miesiąca oraz z poprzedniej wspólnej, na którą nagrały nowe interpretacje muzyki Grzegorza Ciechowskiego i Republiki.

Hania Rani to bez wątpienia jedno z najgłośniejszych i najważniejszych nazwisk na muzycznej scenie. Pomimo młodego wieku, dorobek artystki jest już imponujący – jest wielokrotną laureatką Fryderyków, autorką 5 płyt, twórczynią muzyki filmowej i teatralnej. Z Dobrawą Czocher, wiolonczelistką szczecińskiej filharmonii, poznała się w Szkole Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. Wtedy obie były nastolatkami.

Pierwszy album duetu – „Biała flaga”, był początkiem ich artystycznej współpracy. Bezpośrednią inspiracją do działania było zaproszenie festiwalu „Grzegorz Ciechowski in Memoriam” w Tczewie. Powstały wtedy opracowania trzech utworów: „Śmierć na pięć”, „Biała flaga” i „Nie pytaj o Polskę”. Następnym etapem było zaproszenie Radia Gdańsk do wykonania pełnego programu koncertowego w studiu koncertowym. Po wydaniu albumu, we wrześniu 2015 roku, „Biała flaga” znalazła się w topowej trzydziestce listy najlepiej sprzedających się albumów.

Wspomniana płyta, która zostanie wydana przez „Deutsche Grammophon”, została nagrana w szczecińskiej filharmonii podczas lockdownu.

– To była niesamowita sytuacja, bo nagrywałyśmy w pustym budynku filharmonii. Normalnie to miejsce rozbrzmiewa muzyką i sporo się tu dzieje, a wtedy było tak niewiarygodnie cicho – mówiła Hania Rani w wywiadzie dla „Kuriera Szczecińskiego”. – To był pracowity tydzień. Myślę, że nie mogłyśmy sobie wymarzyć lepszego miejsca na nagranie płyty, bo warunki w waszej filharmonii są fantastyczne. Teraz bardzo czekamy na premierę albumu.

Mamy trzy pojedyncze bilety na koncert duetu. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko 29 września br. Po jednym bilecie otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)