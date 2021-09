Szczecińska wiolonczelistka współpracuje z Netflixem. Jest teledysk, wkrótce koncert w Szczecinie

"Otwórz Oczy" to nie tylko tytuł nowego serialu platformy Netflix o nastolatce cierpiącej na amnezję, ale również projektu muzycznego opartego na współpracy artystycznej pianistki, kompozytorki i wokalistki Hani Rani z wiolonczelistką szczecińskiej filharmonii, Dobrawą Czocher. Do sieci właśnie trafił teledysk z tego eksperymentu, jak nazywają go artystki. Z kolei w piątek (3 września) na wszystkich platformach streamingowych będzie można posłuchać efektu muzycznego. Uwaga! Już 4 października duet ten wystąpi w Szczecinie, w tutejszym "lodowym pałacu".

O jaki eksperyment chodzi? "Tak jak serial zanurza się w świecie umysłu, tożsamości i talentu, eksperyment ten ma na celu stworzenie wizualnej interpretacji emocji artystek podczas występu, zapraszając tym samym publiczność do wyjątkowego i intymnego doświadczenia i refleksji nad tym, czym jest talent i jak działa proces kreatywny. Podczas występu artystki są podłączone do interfejsu mózg-komputer. Zebrane sygnały są przetwarzane w czasie rzeczywistym na animacje 3D, których projekcje możemy podziwiać na otaczającej je przestrzeni. Całe, ogromne pomieszczenie staje się wizualizacją emocji artystek" - informują menadżerowie duetu.

Obie artystki jakiś czas temu nagrały materiał na drugą, wspólną płytę pt. „Inner Symphonies”. Krążek ten ukaże się 15 października, ale już teraz można posłuchać dwóch singli z tego albumu. Jeden z nich, zatytułowany "Dunkel", został wykorzystany właśnie w projekcie dla Netflixa.

Pierwszy album duetu - pt. „Biała flaga”, prezentujący opracowania muzyki Grzegorza Ciechowskiego, był początkiem ich artystycznej współpracy (choć panie znają się z czasów wspólnej nauki w Szkole Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku). Bezpośrednią inspiracją do działania było zaproszenie festiwalu „Grzegorz Ciechowski in Memoriam” w Tczewie. Powstały wtedy opracowania trzech utworów: „Śmierć na pięć”, „Biała flaga” i „Nie pytaj o Polskę”. Następnym etapem było zaproszenie Radia Gdańsk, do wykonania pełnego programu koncertowego w studiu koncertowym radia. Po wydaniu albumu, we wrześniu 2015 roku, „Biała flaga” znalazła się w topowej trzydziestce listy najlepiej sprzedających się albumów.

Nowa płyta, która zostanie wydana w październiku, została nagrana dla słynnej wytwórni istniejącej ponad 120 lat, czyli „Deutsche Grammophon”. Na koncercie w Szczecinie publiczność usłyszy zarówno utwory z tego krążka duetu, jak też poprzedniego.

