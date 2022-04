Zlot fanów Stonesów w Sorrento

Trzeci „Zlot fanów The Rolling Stones” odbył się w sobotę w Szczecinie, w tutejszym Sorrento. Jak na poprzednich imprezach, zabrzmiała tu ballada grupy pt. „Angie”. Z kolei w koncercie coverów Stonesów wystąpiła formacja Luz Blues. Kwietniowy termin zlotu nie jest przypadkowy. Otóż słynny „chłopak z Sorrento”, Henryk Fabian, zagrał z zespołem Czerwono-Czarni jako support Stonesów w warszawskiej Sali Kongresowej w 1967 roku. To było dokładnie 13 kwietnia. To wydarzenie skłoniło organizatorów do zwołania pierwszego spotkania fanów The Rolling Stones, no i oczywiście kolejnych zlotów. Z kolei w połowie lipca odbędzie się w Sorrento koncert z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Stonesów.

(MON)