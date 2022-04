Uwaga fani Stonesów! W sobotę spotkanie w Sorrento

Trzeci Zlot fanów The Rolling Stones odbędzie się w sobotę w Szczecinie. Każdy, kto ma jakiekolwiek umiejętności gry na instrumentach, może w tym dniu przyjść do Sorrento na godz. 16, by wspólnie z innymi fanami zagrać balladę wspomnianej grupy pt. „Angie”. Potem zaplanowano koncert coverów Stonesów w wykonaniu formacji Luz Blues.

Dlaczego właśnie w kwietniu odbywa się ta coroczna impreza? Otóż słynny „chłopak z Sorrento”, Henryk Fabian, zagrał z zespołem Czerwono-Czarni jako support Stonesów w warszawskiej Sali Kongresowej w 1967 roku. To było dokładnie 13 kwietnia. To wydarzenie skłoniło organizatorów do zwołania pierwszego zlotu fanów The Rolling Stones, no i oczywiście kolejnych spotkań.

Podczas sobotniej imprezy chętni będą mogli, w siedzibie fan clubu The Rolling Stones w budynku Sorrento, obejrzeć zapis występu swoich idoli, który odbył się w lipcu 2013 roku w londyńskim Hyde Parku z okazji 50-lecia istnienia grupy.

(MON)