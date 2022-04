Duuużo się dzieje w Sorrento. Zlot fanów Stonesów i Maryla Rodowicz

Trzeci „Zlot fanów The Rolling Stones” odbędzie się 30 kwietnia w Szczecinie. Każdy, kto ma jakiejkolwiek umiejętności gry na instrumentach, może w tym dniu przyjść do Sorrento na godz. 16, by wspólnie z innymi fanami zagrać utwór wspomnianej grupy pt. „Angie”. Potem będzie koncert coverów Stonesów w wykonaniu formacji Luz Blues.

Kwietniowy termin imprezy nie jest przypadkowy.

- Słynny „chłopak z Sorrento”, Henryk Fabian, zagrał z zespołem Czerwono-Czarni jako support Stonesów, przed koncertem w warszawskiej Sali Kongresowej w 1967 roku, dokładnie 13 kwietnia. To wydarzenie skłoniło nas do zorganizowania, kilka lat temu, pierwszego zlotu fanów The Rolling Stones - opowiadał, na środowej (20 kwietnia) konferencji prasowej, Zbigniew „Bitels” Włodarczyk.

Podczas jednej z poprzednich edycji zlotu ballada „Angie” zabrzmiała na prawie trzydzieści gitar. Grali wtedy zarówno początkujący muzycy, jak i też profesjonalni, znani artyści. Podczas najbliższej imprezy chętni będą też mogli, w siedzibie fan - clubu The Rolling Stones w budynku Sorrento, obejrzeć zapis występu swoich idoli, który odbył się w lipcu 2013 roku w londyńskim Hyde Parku z okazji 50-lecia istnienia grupy.

Poza wspomnianym zlotem, w najbliższych miesiącach w Sorrento odbędzie się sporo innych wydarzeń. Już w najbliższy piątek (22 kwietnia) zaplanowano tu charytatywny koncert pn. ”Gramy dla Ukrainy! граємо за Україну!" (o godz. 16). Wystąpi chór, którego skład tworzą dzieci i młodzież z ukraińskich miast zaatakowanych podczas rosyjskiej inwazji (m. in. z Mariupola). Z kolei 30 czerwca odbędzie się koncert z okazji 60-lecia Festiwalu Młodych Talentów, wystąpi wtedy szczecinianka Grażyna Rudecka, laureatka tej imprezy, a także Wojciech Gąssowski. W połowie lipca będzie natomiast świętowana sześćdziesiąta rocznica powstania grupy The Rolling Stones, a 20 sierpnia zostaną odsłonięte kolejne gwiazdy w tutejszej Alei Gwiazd. W tej ostatniej uroczystości wezmą udział m.in.: basista Budki Suflera - Mietek Jurecki, grupy - Hajduczki, After Blues, jak też Aleksandra Nieżychowska oraz być może - uwaga, uwaga - Maryla Rodowicz.

- Obecnie trwają pertraktacje co do przyjazdu Maryli Rodowicz do Sorrento. Na razie rozmowy idą w dobrym kierunku, zatem być może w naszym ogrodzie zabrzmi „Małgośka” w oryginalnym wykonaniu - mówi Zbigniew „Bitels” Włodarczyk. ©℗

Monika GAPIŃSKA