Zbliża się premiera filmu dokumentalnego „Imperium Stoewerów. Od pralki do limuzyny” [GALERIA]

Zdjęcia filmowe były realizowane w Hamburgu, Szczecinie, Kulicach oraz Mielenku Drawskim. Fot. mat. prasowe

Stowarzyszenie Sztuka-Promocja-Edukacja oraz Kino Pionier 1907 organizują uroczystą premierę filmu dokumentalnego „Imperium Stoewerów. Od pralki do limuzyny”. Odbędzie się w poniedziałek 13 stycznia o godz. 19 (wstęp wyłącznie na zaproszenia). W styczniu film zostanie zaprezentowany szerszej publiczności jeszcze trzykrotnie – w Centrum Dialogu Przełomy, w Książnicy Pomorskiej oraz w Klubie Delta.

Bernhard Stoewer, jego dwaj synowie Emil i Bernhard (junior) wraz z zaprzyjaźnionym zespołem inżynierów, konstruktorów, wynalazców i robotników, w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku, w ciągu 75 lat zbudowali w Szczecinie przemysłowy koncern. Produkowali m.in. maszyny do szycia, pralki, maszyny do pisania, rowery i samochody osobowe oraz dostawcze, a także autobusy, traktory i pługi. Ten film to opowieść o wynalazczych pasjach, zdolnościach, pracowitości, talentach marketingowych oraz biznesowych zasadach, jakimi kierowała się w swoim barwnym i niezwykle twórczym życiu rodzina Stoewerów, rodzina, która rozsławiła Szczecin na niemal cały świat.

Zdjęcia filmowe były realizowane w Hamburgu, Szczecinie, Kulicach oraz Mielenku Drawskim. Film zawiera także unikatową ikonografię oraz wiele artefaktów ze zbiorów szczecińskiego Muzeum Techniki i Komunikacji, a także ze zbiorów prywatnych. Przybliża zarówno polskim jak i niemieckim obywatelom wspólną historię, w trosce o zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

17 stycznia o godz. 18 film zostanie pokazany w „Przełomach” przy pl. Solidarności, 22 stycznia o godz. 18 w Książnicy Pomorskiej w sali im. Herberta przy ul. Podgórnej, 24 stycznia o godz. 18 w sali kinowej klubu Delta przy ul. Racławickiej. Wstęp wolny.

Scenariusz i realizacja – Helena Kwiatkowska, współpraca scenariuszowa i realizacyjna – dr Andrzej Wojciech Feliński, zdjęcia i montaż Bartosz Jurgiewicz, opracowanie muzyczne Dariusz Kabaciński. Narratorem jest Konrad Pawicki. Udział biorą aktorzy Teatru Współczesnego: Maciej Litkowski, Jacek Piątkowski, Wojciech Sandach, statyści z grup „Metrum” i „Retro Vibes” oraz eksperci: dr hab. Pawel Gut, dr Małgorzata Gwiazdowska, dr Wojciech Feliński, Jacek Ogrodniczak i Sabina Wacławczyk. Producentem jest Sztuka-Promocja-Edukacja.

Film powstał w ramach projektu pt. „Imperium Stoewerów. Od pralki do limuzyny. Historia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim” i jest dofinansowany w ramach Programu Współpracy Interreg VIA Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027 oraz z budżetu państwa.

Partnerami projektu są: Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, Otto-Lilienthal- Muzeum w Anklam oraz Remondis. Patronem medialnym „Kurier Szczeciński”.

(K)