Zamkowe Noce Filmowe. „Koliber”

Najbliższy plenerowy seans na dziedzińcu zamkowym już w najbliższy wtorek, o godz. 21.Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Kolejny seans filmowy na Dużym Dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbędzie się w najbliższy wtorek (27 sierpnia). Początek o godz. 21. Wstęp wolny.

Tym razem wyświetlony zostanie włosko-francuski dramat/romans pt. „Koliber”. Reżyseria: Francesca Archibugi, obsada: Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti, Kasia Smutniak.

To zachwycająca saga florenckiego rodu Carrerów na podstawie bestsellerowej włoskiej powieści, która przenosi widzów w sam środek rozgrzanej słońcem Italii. Skąpana słońcem Toskania, lata 70. Błogie wakacje Carrerów upływają na relaksie w rytmie The Beatles, morskich kąpielach i wystawnych kolacjach. Wszystko się zmienia, gdy najstarszy syn, Marco, poznaje piękną Luisę, która na zawsze zagości w sercu chłopaka, zmieniając losy jego całej rodziny. Przez dekady jesteśmy świadkami pełnego emocji trójkąta miłosnego między Marco, tajemniczą Francuzką (Berenice Bejo) a piękną stewardessą (Kasia Smutniak). Oczami bohatera śledzimy niebywałe dzieje Carrerów na tle rzymskich uliczek, śródziemnomorskich klifów i paryskich alejek. To epicka podróż poprzez czas, przestrzeń i porywy serca mężczyzny, którego koleje losu stają się żywą kroniką florenckiego rodu na tle 50 lat włoskiej historii.

Film zostanie wyświetlony w wersji oryginalnej z napisami.

(k)