Zbiórki w kilku miejscach. Podziel się książkami

Biblioteka Pałacu Młodzieży w Szczecinie to jedno z miejsc, w którym prowadzona jest zbiórka książek dla dzieci przybywających do naszego miasta z Ukrainy. Do organizatorów zbiórki dotarła prośba o książki, które miałyby ułatwić dzieciom naukę naszego języka. Wsparcie w postaci kolorowych i pięknych bajek na pewno chociaż na chwilę zabierze najmłodszych w inny, lepszy świat, a przy okazji będzie pomocą w przyswojeniu nowych słów.

– Jeśli chcecie się podzielić bajkami, to prosimy o książki skierowane do młodszego czytelnika – zachęca Monika Wilczyńska z Pałacu Młodzieży. – Zależy nam na książkach, które ułatwią ukraińskim dzieciom przyswojenie polskich słów, liter, np. elementarze, książki obrazkowe z krótką treścią, książki z alfabetem obrazkowym, książki wspomagające naukę czytania, bajki z krótkimi treściami dla początkujących czytelników, kolorowanki z literkami itp. Przekazane książki powinny być nowe lub w bardzo dobrym stanie, takie jakie sami chcielibyście otrzymać w prezencie dla własnych dzieci. Prosimy o przemyślane dary.

Zbiórki książek są prowadzone w następujących miejscach: Bystrzak, ul. Duńska 67a/1, w godzinach: pon. 13.30-19, wt. 17-19, śr. 9-19, czw. 15.30-19, pt. 10-19; Księgarnia Słoneczna-bis /ryneczek Pogodno paw. 28/ ul. Reymonta3 pon.-pt. godz. 10-17, sob. 10-14; Kawiarnia z książkami Pocztowa 19 – Kamienica w Lesie, ul. Pocztowa 19, wt.-sob. w godz. 11-18; Biblioteka w Pałacu Młodzieży, al. Piastów 7 tel. 91 422 52 61 w. 36, pon.-pt. w godz. 10.00-15.30; Między wierszami kawiarnia – księgarnia, ul. Moniuszki 6, pon.-niedz. godz. 10-20.

Książki zostaną przekazane do stowarzyszenia „Mi-Gracja”, a stamtąd będą trafiały do ukraińskich rodzin. Organizatorami zbiórki są: Szczecindladzieci.net.pl i Szczecinczyta.pl

(KSz)