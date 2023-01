Zacznijmy nowy rok walczykiem

W sobotę w szczecińskim kinie Helios o g. 14.30, a w Multikinie o g. 18 rozpocznie się transmisja koncertu André Rieu. Ubóstwiany przez miłośników muzyki i widzów kinowych całego świata maestro zaprasza nas tym razem do Dublina. Zabierzmy więc do tej przepełnionej zielenią stolicy Irlandii swoich bliskich i przyjaciół – za pośrednictwem kinowej retransmisji! Wszyscy doskonale pamiętamy wspaniały letni koncert z Maastricht „Niech znów nastaną szczęśliwe dni!”. Już podczas niego André Rieu zapowiadał nam kinową podróż do Dublina. Dziś mówi jeszcze to: „Nowy Rok i karnawał to specjalny czas. Wraz z rodziną i przyjaciółmi z nadzieją patrzymy na nadchodzący rok. Mam nadzieję, że nasz dubliński koncert tylko utrzyma Was, kochani widzowie kinowi, w optymistycznym nastroju. Zacznijmy rok 2023 pięknym walczykiem lub dwoma! Moja wspaniała Orkiestra Johanna Straussa i ja nie możemy się już doczekać, żeby »zobaczyć« się z Wami w kinach”.

André Rieu i powołana przez niego do życia Orkiestra Johanna Straussa występują na całym świecie od ponad 35 lat. Ich koncerty, przepełnione piękną muzyką, to niezwykłe i barwne widowiska. Rocznie ogląda je na żywo ponad pół miliona melomanów. Dodatkowe kilkaset tysięcy cieszy się nimi za pośrednictwem kinowych retransmisji.

(as)