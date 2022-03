Za 1 zł do Muzeum Techniki. Oferta dla ukraińskich zwiedzających

Od środy (23 marca) ukraińscy zwiedzający w Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki zapłacą za wejście na wystawy tylko złotówkę, zamiast 14 zł za bilet normalny lub 12 zł za ulgowy. Instytucja znajduje się w dawnej (zabytkowej!) zajezdni Niemierzyn na szczecińskim Niebuszewie. W zbiorach placówki są tramwaje, autobusy, samochody, motocykle, rowery, a także sprzęt gospodarstwa domowego.

W muzeum można obejrzeć największą na świecie kolekcję tzw. stoewerianów, czyli eksponatów związanych z przedwojenną fabryką Stoewera – w tym siedem samochodów (najstarszy z 1913 roku), 50 maszyn do szycia (najstarsza z 1867 roku), 28 maszyn do pisania (najstarsza z 1903 roku), siedem rowerów (najstarszy z 1900 roku) i setki eksponatów związanych ze Stoewerami i ich epoką, np. części, narzędzia, fotografie, puchary, szyldy, odznaki.

Od wtorku do czwartku oraz w niedziele muzeum jest czynne od godz. 10 do 16, a w piątki i niedziele - otwarte jest o dwie godziny dłużej, do godziny 18.

(MON)