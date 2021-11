W świecie dźwięku i obrazu - wystawa, którą warto zobaczyć

W grudniu ubiegłego roku minęło 75 lat od rozpoczęcia emisji programu przez Polskie Radio na Pomorzy Zachodnim. Dokładnie 24 grudnia 1945 roku słuchacze po raz pierwszy usłyszeli głos Jadwigi Helbing: "Hallo, hallo, tu Polskie Radio Szczecin".

- Stowarzyszenie Dziennikarzy RP „Pomorze Zachodnie” planowało w 2020 roku przygotowanie wystawy pokazującej mieszkańcom Szczecina i regionu, jak w owych czasach wyglądała praca w radiu – mówi Anna Kolmer, przewodnicząca SDRP ”Pomorze Zachodnie”. - Niestety pandemia Covid 19 pokrzyżowała plany i na długie miesiące uniemożliwiła organizowanie jakichkolwiek wystaw. Mimo to stworzyliśmy w sieci RadioGrę, czyli grę edukacyjną połączoną z konkursem, dostępną na stronie www.dziennikarze.szczecin.pl/radiogra.

Idea wystawy jednak nie przepadła – dodaje Anna Kolmer. - Już w piątek (26 listopada) o godz. 15 w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdni Sztuki w Szczecinie otwieramy wystawę zatytułowaną "W świecie dźwięku i obrazu" przygotowaną wspólnie przez Muzeum Techniki i Komunikacji i SDRP Pomorza Zachodniego.

Kustoszem wystawy jest dr Andrzej Wojciech Feliński . Jego zdaniem radio i telewizja to nadal jedne z najważniejszych mediów. Choć dziś smartfony i tablety są głównie pośrednikiem w odbiorze ulubionych stacji radiowych i telewizyjnych, to wciąż niewiele wiemy, jak wygląda praca tych, którzy nam te treści dostarczają.

- Wystawa, którą przygotowaliśmy, ma zobrazować pracę dziennikarzy zarówno radiowych jak i telewizyjnych na przestrzeni minionych lat. Zaprezentujemy sprzęt, na jakim jeszcze do niedawna pracowali ludzie mikrofonu i ekranu: magnetofony reporterskie, mikrofony oraz elementy sprzętu studyjnego. Nie mogło oczywiście zabraknąć radioodbiorników, czy telewizorów. Towarzyszą im zdjęcia pokazujące pracę w tamtych latach – dodaje Andrzej Wojciech Feliński .

Ta skromna wystawa ma też zwrócić uwagę na to co zostało z minionych czasów, a zostało niewiele. Organizatorzy mają jednak nadzieję, że jest jeszcze sporo zdjęć w archiwach prywatnych, wspomnień, może nawet zachowanych cudem artefaktów, które można ocalić i wzbogacić muzealne zbiory.

- To taki nasz apel i prośba – mówi Anna Kolmer. - Jak coś ocalało po dziadku, babci, cioci, czy wujku, po naszym sąsiedzie, to szkoda, aby trafiło na śmietnik. Ocalmy wszystko, co łączy się z mediami sprzed lat. Przekażmy to Muzeum Techniki i Komunikacji lub SDRP Pomorza Zachodniego. Artefakty wzbogacą kolejną wystawę.

Natomiast już dziś, zapraszamy wszystkich do Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdni Sztuki w Szczecinie na ul Niemierzyńską 18A. Wystawa będzie czynna do 27.02.2022 roku. Mecenat objął Urząd Miasta Szczecin, a partnerami są TechnoPark Pomerania i Remondis.

(Ksz)