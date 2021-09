Motobajki ze Szczecina - z nagrodą! Sukces Muzeum Techniki i Komunikacji

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie otrzymało nagrodę w 41. konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020. Ogłoszenie zwycięzców odbyło się w środę (22 września) w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Szczecińskie muzeum zostało nagrodzone w kategorii "projekty edukacyjne" - za zbiór bajek napisanych przez Jacka Ogrodniczaka pt. „Co zaczarowane pojazdy robią nocą. Szczecińskie motobajki".

- Idea narodziła się wówczas, gdy pandemia odcięła społeczeństwo od dostępu do kultury i edukacji, nie licząc oczywiście mediów elektronicznych. Kilkulatki, nawet w okresach, kiedy przedszkola były czynne, nie mogły odwiedzać teatru lalek, muzeów, czy wystaw interaktywnych - informuje Andrzej Wojciech Feliński z muzeum. - W powstawanie bajek zaangażowanych było kilkaset dzieci. Każda bajka była, natychmiast po napisaniu, rozsyłana do pięciu szczecińskich przedszkoli i szkoły podstawowej. Nauczyciele czytali opowieści kilkudziesięciu grupom przedszkolnym i klasom. Nauczyciele otrzymywali także zadania edukacyjne związane z opowieściami, do wykorzystania przy okazji czytanych bajek, przygotowane przez Idę Lipecką z działu edukacji muzeum.

Potem reakcje dzieci oraz ich prośby o rozwinięcie niektórych wątków były przekazywane autorowi.

- Wiele z tych uwag wpłynęło na ostateczny kształt bajek. W ten sposób odbiorca stawał się jednocześnie twórcą - dodaje Andrzej Wojciech Feliński. - Pierwsza bajka powstała w kwietniu ubiegłego roku, a już w grudniu, na mikołajki, wszystkie 158 szczecińskich przedszkoli i kilka szkół podstawowych otrzymało książki wydane przez szczecińskie muzeum. Zbiór opowiastek ozdobiły ilustracje Aleksandry Zaborskiej z Akademii Sztuki w Szczecinie i rysunki dzieci, wykonane przy okazji omawiania nadsyłanych bajek.

Książkowe opowieści dzieją się w Szczecinie, np. w parku Kasprowicza, na placu Grunwaldzkim, blisko Zamku Książąt Pomorskich, na prawobrzeżu, w Lesie Arkońskim. Pierwszoplanowymi bohaterami są ludzie, zwierzęta (np. zaczarowany kot – konduktor i świnka Matylda, jeżdżąca niewidzialnym autobusem) oraz zabawki, z kolei zabytkowe (i zaczarowane!) pojazdy występują w tle.

(MON)