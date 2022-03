Z wioski powstał potężny port

Towarzystwo Projektów Edukacyjnych zorganizowało w Stargardzie multimedialną wystawę plenerową zatytułowaną „Droga do morza”. Można ją oglądać do 28 marca.

Instalacja znajduje się na Rynku Staromiejskim. Składa się ze specjalnie opracowanych ścieżek edukacyjnych, adresowanych dla dorosłych, młodzieży i najmłodszych dzieci. Ekspozycja w Stargardzie jest już kolejną po Toruniu, Piotrkowie Trybunalskim, Nowym Sączu, Przemyślu i Katowicach.

– Cały projekt składa się z kilku elementów – mówi Marek Różycki z Towarzystwa Projektów Edukacyjnych. – To film pt. „Droga do morza” opowiadający o fenomenie Gdyni, miasta portowego, które niegdyś było wioską rybacką, a dziś liczy 240 tys. ludzi. To także program edukacyjny ze ścieżkami edukacyjnymi dla młodszych, starszych i dorosłych. Zaś na wystawie składającej się z plansz ze zdjęciami i informacjami, można telefonem zeskanować znajdujące się na niej kody, co spowoduje wyświetlenie ciekawych zdjęć bądź filmów.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim i Muzeum Miasta Gdyni w 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem.

– To niezwykła opowieść, nie tylko historyczna – zastrzega Marek Różycki. – Opowiada o sile polskiej przedsiębiorczości połączonej z odważną, ale rozsądną polityką gospodarczą.

Organizatorem projektu oraz wystawy jest Towarzystwo Projektów Edukacyjnych – fundacja, która powstała z pasji do historii, sztuki i edukacji. Na co dzień zajmuje się projektowaniem i realizacją programów edukacyjnych poświęconych promocji polskiej kultury, historii i języka, łącząc tradycyjną metodykę z nowoczesnymi narzędziami dotarcia do młodzieży. ©℗

(w)