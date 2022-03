Wybuch w Stargardzie. Poszkodowana jedna osoba

Pracownik stargardzkiej firmy Strabag ucierpiał w wybuchu, do którego doszło dziś po południu w Kluczewie przy ul. Lotników.

- W tej firmie doszło do wybuchu środka łatwopalnego, jeden z pracowników doznał obrażeń - informuje Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

- Poszkodowanym jest 62-letni mężczyzna - mówi Paulina Heigel z WSPR w Szczecinie. - Z poparzeniami 2 i 3 st. twarzy, szyi, dłoni i kończyn dolnych został zabezpieczony przez zespół ratownictwa medycznego i przekazany załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która lądowała na miejscu zdarzenia.

Mężczyznę zabrano do szczecińskiego szpitala. Do zdarzenia doszło ok. godz. 14.10. Na miejscu pracują policjanci i inspekcja pracy, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

(w)