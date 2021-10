Wystawy wokół druku. Podwójny, czwartkowy wernisaż

Zaledwie tydzień temu w szczecińskiej TRAFO Trafostacji Sztuki otwarte zostały trzy nowe wystawy (polecamy!): Yuriko Sasaoka „Zniknij z Ziemi”, Michał Jankowski „Ślepcy” oraz „Sztuczna patointeligencja”, a w czwartek (14 października) o godz. 19 odbędzie się wernisaż kolejnych dwóch, których tematyka krąży wokół druku: "ZINZINATTI" oraz "Lotny Dom Wydawniczy". Dzieje się w tej instytucji przy ul. Świętego Ducha 4!

Jedną z przestrzeni ekspresji współczesnej sztuki są publikacje drukowane: unikatowe książki artystyczne, ziny i druki ulotne. Im bardziej świat treści podawanych cyfrowo wypiera tradycyjne, papierowe media, tym mocniej odżywają one w praktykach artystycznych. Pokazują to prace prezentowane na ekspozycji "Zinzinatti". Powstały na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w kręgu pracowni prowadzonej przez prof. Danutę Dąbrowską w szczecińskiej Akademii Sztuki. Obok zinów obecne są tu m.in. artbooki, bestlookery, fotobooki i animacje odtwarzające sposoby poruszania się po wolumenach.

"W produkcji współczesnych zinów pobrzmiewa tęsknota za romantycznością drugiego obiegu, kontrkultury wypełniającej dekady XX w., niezależnie, czy dany kraj należał do bloku kapitalistycznego czy pseudosocjalistycznego. Dziś książki artystyczne i ziny stają się formą oporu wobec zalewu masowych, płytkich treści, przeznaczonych do szybkiej konsumpcji. Walka, prowadzona w szczelinach świata współczesnej sztuki, wydaje się konfrontacją z monstrum, lecz prowadzona jest konsekwentnie i stale się rozwija. Pokazują to prace prezentowane na ekspozycji "Zinzinatti"" - informują organizatorzy.

„Lotny Dom Wydawniczy" to z kolei projekt artystyczno - kuratorski Łukasza Trzcińskiego, którego oś koncepcyjną stanowi maszyna drukarska. Jej głównym zadaniem jest produkcja druków i tekstów z szeroko pojętego pola sztuki.

Obie wystawy będą prezentowane do końca tego roku. Od wtorku do niedzieli instytucja czynna jest w godzinach 11 - 19. W każdą niedzielę wstęp jest wolny.

