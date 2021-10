Znamy datę otwarcia wyjątkowej wystawy! Zobaczymy tu prace Hasiora i Rycharskiego

Znamy datę otwarcia w Szczecinie od dawna zapowiadanej wystawy prac Daniela Rycharskiego, wykładowcy szczecińskiej Akademii Sztuki, bohatera filmu pt. „Wszystkie nasze strachy” - ta produkcja została niedawno nagrodzona Złotymi Lwami na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wernisaż zaplanowany jest na styczeń przyszłego roku. Krytycy sztuki, a także dziennikarze branżowych pism, już teraz zapowiadają, że to będzie jedna z najważniejszych wystaw 2022 roku w Polsce.

Ekspozycja zostanie otwarta w TRAFO Trafostacji Sztuki.

- Od dłuższego już czasu przygotowujemy wystawę zatytułowaną „Mogę wam opowiedzieć o sobie o was. Władysław Hasior - Daniel Rycharski”, której otwarcie zaplanowane zostało na 27 stycznia 2022 roku. Zestawiamy na niej twórczość legendarnego Władysława Hasiora z Danielem Rycharskim. To spotkanie, jak i miejsce pokazu nie jest przypadkowe - zaznacza Stanisław Ruksza, dyrektor TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie. - Obaj artyści w swojej sztuce tworzyli na polskiej wsi, odnosili się do tradycji, polskiej religijności i twórczo je osadzali we współczesności i aktualnych pytaniach. Hasior tworzył specyficzny pop-art na miarę socjalistycznego państwa, zmontowany z przedmiotów czy symboliki polskiej peryferyjności. Rycharski jako zadeklarowany chrześcijanin i twórca z polskiej wsi – Kurówka, stawia pytanie o biedę, dialog i inkluzywność społeczności LGBT, ale i chrześcijańskie wartości. Mocno widoczne jest u obu zderzenie myśli modernizacyjnej z tradycją. Dodatkowo u obu są mocne wątki szczecińskie. „Ptaki” Hasiora, obecnie znajdująca się w Parku Kasprowicza, to jedna z najbardziej lubianych przez szczecinian rzeźb w mieście, z kolei Daniel Rycharski wykłada na Akademii Sztuki w Szczecinie i coraz bardziej wiąże się z naszym miastem, co bardzo cieszy, bo nasze środowisko z roku na rok rośnie. Ta wystawa to duże przedsięwzięcie logistyczne i finansowe, zwłaszcza z powodów konserwatorskich i transportu dzieł Hasiora. Kuratorką jest Julita Dembowska z Muzeum Tatrzańskiego, które posiada najbogatszą kolekcję Hasiora w kraju. A wielka sala TRAFO wydaje się wręcz idealna do prezentacji prac obu artystów w jej przestrzeni. ©℗

(MON)