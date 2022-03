Wystawa w "Przełomach". Wędrówką jedną życie jest człowieka

"Wędrówką jedną życie jest człowieka" - taki tytuł nosi nowa wystawa w Centrum Dialogu "Przełomy", filii Muzeum Narodowego na placu Solidarności w Szczecinie. Wystawa, której kuratorką jest Paula Sendra, opowiada o człowieku z perspektywy ważnych etapów i przełomów w jego życiu. Jak wyjaśniają organizatorzy: "Na historię patrzymy z różnych stron. Ludzkie wspomnienia są subiektywne. Każdy tworzy własny obraz minionych lat. Można pokazywać przełomy oczami ludzi zaangażowanych w te wydarzenia. W społeczeństwie zawsze większość tworzą widzowie – i to właśnie z ich perspektywy pokażemy koleje losu Polaków. W każdej z gablot zaprezentowane będzie inne odzwierciedlenie życia od narodzin aż po śmierć. Przedstawione historie odnosić się będą do codzienności od drugiej wojny światowej aż po upadek systemu komunistycznego w Polsce". Wystawa została zaplanowana jako jedno z wydarzeń towarzyszących szóstej rocznicy działalności CD "Przełomy". Będzie czynna do 26 czerwca.

(as)