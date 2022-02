Wygraj zaproszenie na „Wielki Romans” w dawnym kinie Colosseum!

Zaproś drugą połówkę do wyjątkowego miejsca i przeżyjcie wielki kinowy romans w klubie PRIME. To tutaj miłość łączy się z pasją i sportowymi endorfinami. Dajcie się uwieść magii kina i sportu – w ten oto sposób szczeciński klub fitness PRIME zachęca zakochanych do spędzenia aktywnie walentynkowego weekendu w klimatycznym miejscu.

Już od ponad stu lat budynek przy ulicy 5 Lipca dostarcza niezapomnianych wrażeń mieszkańcom Szczecina. Jego historia sięga 1900 roku, kiedy to powstała tam Hala Gimnastyczna Szczecińskiego Związku Gimnastycznego. Przez kilkadziesiąt lat służyła ona osobom ze sportowym zacięciem do treningów, ale także cieszyła szczecinian kręgielnią i salą bilardową przedwojennego miasta. W 1945 przemieniono ją w ośrodek kultury i stworzono kino „Colosseum” – największe w powojennej Polsce. Teraz, od 6 lat w budynku „Colosseum” funkcjonuje klub fitness szczecińskiej sieci PRIME, która oferuje treningi w komfortowych warunkach i atrakcyjnych wnętrzach.

Klub PRIME z okazji Walentynek zaprasza pary do spędzenia wspólnie czasu w starym kinie Colosseum. Z tej okazji została przygotowana specjalna promocyjna oferta, obejmująca dostęp do wszystkich stref funkcyjnych: active, relax i social klubu. - Stawiamy na nietypowe rozwiązania, motywujemy do aktywności, oferując wspólny trening. Chcemy, aby nasi klubowicze, poczuli się wyjątkowo w ten weekend, dlatego na każdego odwiedzającego będzie czekał potreningowy drink. Niecodzienna oprawa treningu z pewnością pozostanie na długo w ich pamięci - mówi Paweł Grzywna, manager klubu.

Dodatkowo, pary które odwiedzą kluby, mogą wziąć udział w zabawie z #prime4love, robiąc sobie zdjęcie i oznaczając je na swoim profilu na Instagramie właśnie tym hasztageiem i @prime. Takie zdjęcie gwarantuje kolejną darmową wejściówkę. Zaproszenia są ważne przez cały luty w obu klubach PRIME (jeden zlokalizowany jest w dawnym kinie Colosseum ul. 5 Lipca 46, a drugi na Bezrzeczu, ul. Modra 80) które gwarantują wejście dla dwóch osób (zwycięzca konkursu i zaproszony). Na jej podstawie można korzystać z siłowni, zajęć grupowych lub strefy saun. Kluby są czynne poniedziałek - piątek 06.00-22.00, a w soboty i niedziele 9.00-21.00

Zaproszenie na specjalny walentynkowy trening możecie również wygrać w naszym konkursie. Aby wygrać bilety wstępu dla 5 osób należy wysłać smsa na numer 72601 o treści kurier.prime. Na smsy czekamy w piątek, 11 lutego. Wejściówki otrzyma 5 pierwszych osób, które wyślą smsa tuż po godz. 13. Koszt sms-a - 2,46 zł z vat.

(Ksz)