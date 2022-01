Wybieramy najpiękniejszego kota 2022 roku. Przysyłajcie zdjęcia!

Jak każdego roku o tej porze zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w jednej z najpopularniejszych zabaw – konkursów na łamach „Kuriera Szczecińskiego”! Wybieramy najpiękniejszego kota roku 2022, a to z okazji zbliżającego się zwinnymi kocimi krokami, przypadającego na 17 lutego, Międzynarodowego Dnia Kota. Jak wybierzemy laureatkę lub laureata? Jak zwykle spośród nadesłanych przez Państwa zdjęć…

Prosimy o wysyłanie pojedynczych (bardzo ważne!) zdjęć na e-mail: konkurs@24kurier.pl do 6 lutego. Uwaga! Koniecznie należy podać imię kotki/kota oraz dane do kontaktu właściciela. Zdjęcia pojawią się w poniedziałek 7 lutego na naszej stronie 24kurier.pl i rozpocznie się głosowanie. Potrwa ono do 16 lutego do godziny 12. A już 17 lutego nasi Czytelnicy będą mieli okazję poznać zwycięzcę.

Oprócz sławy i prestiżu nagrodą dla zwycięzcy będzie kompleksowa pielęgnacja kociej piękności (czesanie, czesanie z kąpielą, strzyżenie) w Salonie piękności psa i kota BELINA, zestaw książek dla właściciela i smakołyki dla zwycięskiego kota. Będziemy mieli też nagrody pocieszenia za drugie i trzecie miejsce.

Zapraszamy do sympatycznej zabawy – w końcu świat do tej pory nie wymyślił niczego piękniejszego i zabawniejszego niż kot!

(Ksz)