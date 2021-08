Wygraj bilety na koncert Anny Marii Jopek. Artystka wystąpi w filharmonii

W ramach cyklu koncertów pn. Szczecin Music Fest w najbliższy wtorek (31 sierpnia) w szczecińskiej filharmonii (a nie na dziedzińcu zamkowym - organizatorzy zdecydowali się na zmianę miejscu) wystąpi Anna Maria Jopek. Początek o godz. 19. W piątek (27 sierpnia) można wygrać u nas bilety na to wydarzenie!

Artystka zaprezentuje w Szczecinie swój najnowszy projekt „Przestworza”.

– „Przestworza” to tytuł, który przyszedł na myśl prawie natychmiast, ale przed nim było najważniejsze – Ludzie – wymarzona obsada. Udało się zaprosić takich artystów, których gra i postawa w muzyce ucieleśniają wszystko, w co wierzę i za czym nieustannie tęsknię. Czekam na to, jakie równanie napisze muzyka dla tej konfiguracji ludzkiej i repertuarowej. I wiem, mówi mi to przeczucie tak silne jak moja potrzeba wolności, że to będzie inne od wszystkiego, co było kiedykolwiek wcześniej – zapowiada Anna Maria Jopek.

Bilety na koncerty Szczecin Music Fest można kupić na: bilety.fm, a także stacjonarnie: w punkcie bilety.fm na zamku w Szczecinie (mały dziedziniec), w salonach – Empik i Media Markt w całym kraju. W tych samych miejscach można nabyć bilety na koncert Richarda Bony zaplanowany na 4 września.

Oto komunikat organizatorów dotyczący zmiany miejsca koncertu: "Ze względu na prognozowane załamanie pogody, mając na uwadze komfort artystów oraz słuchaczy organizator zdecydował o przeniesieniu koncertu Anny Marii Jopek w Szczecinie w dn. 31 sierpnia z Zamku Książąt Pomorskich do Filharmonii w Szczecinie. Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność. Miejsca z sektora A odpowiadają miejscom na parterze w Filharmonii (rząd i nr miejsca bez zmian). Miejsca z sektora B odpowiadają miejscom na balkonie w Filharmonii (rząd i nr miejsca bez zmian). Miejsca nienumerowane z sektora C – prosimy o zwrócenie się z biletem do punktu informacyjnego przed wejściem na koncert w holu w celu otrzymania wejściówki z numerem miejsca”.

Mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (27 sierpnia br.). Zaproszenie otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)