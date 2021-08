Anna Maria wystąpi nie na dziedzińcu, ale w filharmonii. BIlety zachowują ważność

W ramach cyklu koncertów pn. Szczecin Music Fest w najbliższy wtorek (31 sierpnia) w szczecińskiej filharmonii (a nie na dziedzińcu zamkowym - organizatorzy zdecydowali się na zmianę miejscu ze względu na prognozowane załamanie pogody) wystąpi Anna Maria Jopek. Początek o godz. 19.

Artystka zaprezentuje w Szczecinie swój najnowszy projekt „Przestworza”, do którego zaprosiła cenionych muzyków. Kierownictwo muzyczne nad projektem objął Piotr Wojtasik, który odpowiedzialny jest również za aranżacje, a całości dopełnia znakomity zespół w składzie: Dominik Wania, Maciej Sikała, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, Piotr Nazaruk oraz Atom String Quartet. Patronat nad koncertem objął "Kurier Szczeciński".

Oto komunikat organizatorów dotyczący zmiany miejsca koncertu oraz biletów: "Ze względu na prognozowane załamanie pogody, mając na uwadze komfort artystów oraz słuchaczy organizator zdecydował o przeniesieniu koncertu Anny Marii Jopek w Szczecinie w dn. 31 sierpnia z Zamku Książąt Pomorskich do Filharmonii w Szczecinie. Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność. Miejsca z sektora A odpowiadają miejscom na parterze w Filharmonii (rząd i nr miejsca bez zmian). Miejsca z sektora B odpowiadają miejscom na balkonie w Filharmonii (rząd i nr miejsca bez zmian). Miejsca nienumerowane z sektora C – prosimy o zwrócenie się z biletem do punktu informacyjnego przed wejściem na koncert w holu w celu otrzymania wejściówki z numerem miejsca”.

(MON)