W przestworzach z Anną Marią. Artystka wystąpi w Szczecinie

Po długim braku możności organizacji imprez muzycznych z powodu pandemii, jakiś czas temu wznowiony został cykl koncertów pn. Szczecin Music Fest. W czerwcu w szczecińskiej filharmonii wystąpiła grupa Kroke, w lipcu na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich publiczność oczarowała gwiazda fado - Carminho. W planach są kolejne wydarzenia festiwalowe. Na wspomnianym dziedzińcu zamkowym wkrótce odbędą się koncerty Anny Marii Jopek i Richarda Bony.

Występ Anny Marii Jopek zaplanowany jest na 31 sierpnia. Artystka zaprezentuje w Szczecinie swój najnowszy projekt „Przestworza”, do którego zaprosiła cenionych muzyków. Kierownictwo muzyczne nad projektem objął Piotr Wojtasik, który odpowiedzialny jest również za aranżacje, a całości dopełnia znakomity zespół w składzie: Dominik Wania, Maciej Sikała, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, Piotr Nazaruk oraz Atom String Quartet.

- „Przestworza” to tytuł, który przyszedł na myśl prawie natychmiast, ale przed nim było najważniejsze – Ludzie – wymarzona obsada. Udało się zaprosić takich artystów, których gra i postawa w muzyce ucieleśniają wszystko w co wierzę i za czym nieustannie tęsknię. Czekam na to, jakie równanie napisze muzyka dla tej konfiguracji ludzkiej i repertuarowej. I wiem, mówi mi to przeczucie tak silne jak moja potrzeba wolności, że to będzie inne od wszystkiego co było kiedykolwiek wcześniej. – zapowiada Anna Maria Jopek.

Styl Anny Marii Jopek jest fuzją improwizacji, polskich tradycyjnych dźwięków i europejskiej muzyki klasycznej. Urodzona w rodzinie artystycznej (babcia i ojciec Anny Marii byli wybitnymi śpiewakami), wychowywała się dosłownie za kulisami - w salach koncertowych i garderobach legendarnego polskiego zespołu ludowego Mazowsze, w którym występowali jej rodzice. Miała zaledwie trzy lata, kiedy nagrała piosenkę dla Polskiego Radia. W wieku siedmiu lat rozpoczęła edukację muzyczną w klasie fortepianu, a w wieku dwunastu lat wystąpiła w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jest absolwentką klasy fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Artystka od lat wielu pisze muzykę i adaptuje klasyczne i tradycyjne motywy do wyjątkowych, wielopłaszczyznowych projektów, które łączą ze światem najwybitniejsi muzycy, tacy jak Pat Metheny, Branford Marsalis, Gonzalo Rubalcaba, Oscar Castro-Neves, Makoto Ozone, Richard Bona i Mino Cinelu. Śpiewała także w duetach ze Stingiem, Youssou N'Dour, Bobby McFerrinem i Ivanem Linzem. Nagrywała w Real World Studio Petera Gabriela, Abbey Road w Londynie i Power Station w Nowym Jorku. Występowała w najbardziej renomowanych salach koncertowych świata, takich jak: Carnegie Hall, Hollywood Bowl, Royal Albert Hall, Royal Festival Hall, Tokyo Opera City Concert Hall, Blue Note Tokyo, The Israeli Opera w Tel Avivie czy Hamer Hall w Melbourne, ale jej codzienną misją są małe sale koncertowe w Polsce, które ceni sobie szczególnie.

Bilety na koncerty Szczecin Music Fest można kupić na: bilety.fm, a także stacjonarnie: w punkcie bilety.fm na zamku w Szczecinie (mały dziedziniec), w salonach - Empik i Media Markt w całym kraju. W tych samych miejscach można nabyć bilety na koncert Richarda Bony zaplanowany na 4 września.

(MON)